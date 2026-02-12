Сили оборони України уразили Ухтинський НПЗ — Генштаб
Сили оборони України уразили Ухтинський НПЗ — Генштаб

12 лютого, у межах системних заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора, підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони нашої держави уразили Ухтинський нафтопереробний завод (м. Ухта, Республіка Комі, РФ).

Головні тези:

  • Підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони заразили Ухтинський нафтопереробний завод у м. Ухта, РФ.
  • Установка вісбрекінгу на заводі має на меті зниження в'язкості сировини для отримання продуктів, таких як мазут та бензин.

Палає Ухтинський НПЗ: нова бавовна від ЗСУ

Відстань від державного кордону України становить 1750 кілометрів.

За попередньою інформацією, після ураження виникла пожежа на технологічній ділянці АВТ та установці вісбрекінгу.

Основна мета установки вісбрекінгу — знизити в'язкість сировини для отримання товарного мазуту та додаткових легких фракцій (бензин, газойль).

Підприємство, що входить до структури ПАТ "Лукойл", здійснює переробку нафти з річним обсягом близько 4,2 млн тонн. Основними продуктами є автомобільний та прямогонний бензини, дизельне пальне, мазут, вакуумний газойль.

Завод залучений у забезпеченні російської окупаційної армії.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора.

