Силы обороны Украины поразили Ухтинский НПЗ — Генштаб
Силы обороны Украины поразили Ухтинский НПЗ — Генштаб

12 февраля, в рамках системных мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора, подразделения Службы безопасности Украины и других составляющих сил обороны нашего государства поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод (г. Ухта, Республика Коми, РФ).

Главные тезисы

  • Подразделения Службы безопасности Украины и других сил обороны атаковали Ухтинский НПЗ в России
  • Поражение установки висбрекинга привело к возгоранию на заводе.

Пылает Ухтинский НПЗ: новая бавовна от ВСУ

Расстояние от государственной границы Украины составляет 1750 км.

По предварительной информации, после поражения возник пожар на технологическом участке АВТ и установке висбрекинга.

Основная цель установки висбрекинга — снизить вязкость сырья для получения товарного мазута и дополнительных легких фракций (бензин, газойль).

Входящее в структуру ОАО "Лукойл" предприятие перерабатывает нефть с годовым объемом около 4,2 млн тонн. Основными продуктами являются автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль.

Завод привлечен в обеспечении русской оккупационной армии.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора.

