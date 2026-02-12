Силы обороны Украины поразили Ухтинский НПЗ — Генштаб

12 февраля, в рамках системных мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора, подразделения Службы безопасности Украины и других составляющих сил обороны нашего государства поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод (г. Ухта, Республика Коми, РФ).
Главные тезисы
- Подразделения Службы безопасности Украины и других сил обороны атаковали Ухтинский НПЗ в России
- Поражение установки висбрекинга привело к возгоранию на заводе.
Пылает Ухтинский НПЗ: новая бавовна от ВСУ
Расстояние от государственной границы Украины составляет 1750 км.
По предварительной информации, после поражения возник пожар на технологическом участке АВТ и установке висбрекинга.
Основная цель установки висбрекинга — снизить вязкость сырья для получения товарного мазута и дополнительных легких фракций (бензин, газойль).
Входящее в структуру ОАО "Лукойл" предприятие перерабатывает нефть с годовым объемом около 4,2 млн тонн. Основными продуктами являются автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора.
