Генштаб подтвердил поражение пункта управления подразделения армии РФ в Судже

Подразделения сил обороны Украины поразили состав боеприпасов, пункт управления противника и уничтожили состав БпЛА на территории РФ.
Новая "бавовна" на ТОТ и в России: что поразили ВСУ
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
На ТОТ Херсонской области, в районе н.п. Новоалексеевка, поражен склад боеприпасов врага.
Кроме того, отмечается, что по результатам предварительных поражений, в частности, состава БпЛА в районе г. Ростов-на-Дону Ростовской области РФ, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими.
По информации прессслужбы, потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
