Генштаб подтвердил поражение пункта управления подразделения армии РФ в Судже

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огненное поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ. В частности, в ночь на 9 февраля, в районе города Суджа Курской области РФ поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника.