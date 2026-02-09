Генштаб подтвердил поражение пункта управления подразделения армии РФ в Судже
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение пункта управления подразделения армии РФ в Судже

Генштаб ВСУ
бавовна
Читати українською

Подразделения сил обороны Украины поразили состав боеприпасов, пункт управления противника и уничтожили состав БпЛА на территории РФ.

Главные тезисы

  • Подразделения Сил обороны Украины успешно нанесли удар по пункту управления армии РФ в Судже, уничтожив состав боеприпасов и БПЛА противника.
  • Подразделения продолжают успешные операции по снижению наступательных возможностей российского агрессора на оккупированных территориях Украины и в России.

Новая "бавовна" на ТОТ и в России: что поразили ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огненное поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ. В частности, в ночь на 9 февраля, в районе города Суджа Курской области РФ поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника.

На ТОТ Херсонской области, в районе н.п. Новоалексеевка, поражен склад боеприпасов врага.

Кроме того, отмечается, что по результатам предварительных поражений, в частности, состава БпЛА в районе г. Ростов-на-Дону Ростовской области РФ, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими.

По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками.

По информации прессслужбы, потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России. Пожары бушуют в порту Туапсе и на НПЗ
Туапсе накрыла новая мощная "бавовна"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная "бавовна" в Белгороде — в городе начались проблемы со светом и водой
Белгород
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" под Луганском. Электроподстанция пылает на фоне взрывов — видео
Луганск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?