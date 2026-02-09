Генштаб підтвердив ураження пункту управління підрозділу армії РФ у Суджі
Генштаб підтвердив ураження пункту управління підрозділу армії РФ у Суджі

Генштаб ЗСУ
Підрозділи Сил оборони України уразили склад боєприпасів, пункт управління противника та знищили склад БпЛА на території РФ.

  • Підрозділи Сил оборони України завдали удару по пункту управління армії РФ у Суджі.
  • Знищено склад боєприпасів та склад БпЛА противника на території РФ.
  • У результаті уражень підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими.

Нова “бавовна” на ТОТ і в Росії: що уразили ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Зокрема, у ніч на 9 лютого, в районі міста Суджа Курської області РФ уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника.

На ТОТ Херсонської області, в районі н.п. Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога.

Окрім того, зазначається, що за результатами попередніх уражень, зокрема складу БпЛА у районі м. Ростов-на-Дону Ростовської області РФ, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими.

За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками.

За інформацією пресслужби, втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

