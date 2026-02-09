Генштаб підтвердив ураження пункту управління підрозділу армії РФ у Суджі

Підрозділи Сил оборони України уразили склад боєприпасів, пункт управління противника та знищили склад БпЛА на території РФ.
Головні тези:
- Підрозділи Сил оборони України завдали удару по пункту управління армії РФ у Суджі.
- Знищено склад боєприпасів та склад БпЛА противника на території РФ.
- У результаті уражень підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими.
Нова “бавовна” на ТОТ і в Росії: що уразили ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
На ТОТ Херсонської області, в районі н.п. Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога.
Окрім того, зазначається, що за результатами попередніх уражень, зокрема складу БпЛА у районі м. Ростов-на-Дону Ростовської області РФ, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими.
За інформацією пресслужби, втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
