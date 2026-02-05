Логистический хаб и пункты управления БпЛА. Генштаб заявил о поражении ряда военных объектов РФ

Силами обороны Украины поражены логистический хаб, сосредоточение живой силы, пункты управления БПЛА и средства РЭБ противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Новая "бавовна" на ТОТ и в России: что известно

В рамках мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

На ТОТ Запорожской области поражено сосредоточение живой силы противника на полигоне "Приморский Посад" в районе н.п. Приморский Посад.

Также на Южно-Слобожанском направлении наши воины поразили российскую реактивную систему залпового огня калибра 300 мм 9К515 Торнадо-С. Эта РСЗО разработана как легкая и универсальная версия системы "Смерч" и позволяет поражать цели на расстоянии до 120 км.

На ТОТ Донецкой области, в районе н.п. Макеевка, поражен логистический хаб противника.

Вчера, в рамках огневого поражения, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по пункту управления БПЛА подразделения из состава специального полка "Ахмат" в районе н.п. Кучеров Курской области РФ. Зафиксировано поражение цели.

На территории Брянской области РФ, в районе н.п. Костер, зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника.

По результатам предварительных мер подтверждено поражение радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-400, нанесенное ударными БпЛА 4 февраля 2026 в районе н.п. Красное Белгородской области РФ.

Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора.