Сильний карієс у дитинстві вказує на ризик інфарктів й інсультів

У межах нового дослідження стало відомо, що сильний карієс і запалення ясен у дитинстві можна пов’язати з вищим ризиком інфарктів, інсультів та ішемічної хвороби серця.

Карієс може стати важливим попередженням

За словами науковці, згадані серцево-судинні хвороби були наслідком атеросклерозу — хвороби судин, через яку в їхніх стінках накопичується холестерин та утворює бляшки, пише International Journal of Cardiology.

Фактично йдеться про те, що якісна та щоденна гігієна ротової порожнини з самого дитинства дасть можливість підтримувати гарний стан серцево-судинної системи в дорослому життя.

Хоча захворювання зубів і ротової порожнини в дорослому віці вже пов’язували з вищим ризиком хвороб серця, дослідники вирішили перевірити, чи зберігається такий зв’язок протягом усього життя людини. Поширити

Вчені звертають увагу на те, що у жінок з найтяжчим перебігом карієсу в дитинстві ризик хвороб, пов’язаних з атеросклерозом, був на 45% вищим, ніж у жінок зі здоровими зубами.

Що стосується чоловіків, то аналогічний показник був на 32% вищим.