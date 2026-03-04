Сильний карієс у дитинстві вказує на ризик інфарктів й інсультів

У межах нового дослідження стало відомо, що сильний карієс і запалення ясен у дитинстві можна пов’язати з вищим ризиком інфарктів, інсультів та ішемічної хвороби серця.
Головні тези:
- Гігієна ротової порожнини відіграє важливу роль у збереженні здоров'я людини.
- Ця роль навіть важливіша, ніж вважалося досі.
Карієс може стати важливим попередженням
За словами науковці, згадані серцево-судинні хвороби були наслідком атеросклерозу — хвороби судин, через яку в їхніх стінках накопичується холестерин та утворює бляшки, пише International Journal of Cardiology.
Фактично йдеться про те, що якісна та щоденна гігієна ротової порожнини з самого дитинства дасть можливість підтримувати гарний стан серцево-судинної системи в дорослому життя.
Вчені звертають увагу на те, що у жінок з найтяжчим перебігом карієсу в дитинстві ризик хвороб, пов’язаних з атеросклерозом, був на 45% вищим, ніж у жінок зі здоровими зубами.
Що стосується чоловіків, то аналогічний показник був на 32% вищим.
