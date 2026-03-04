Сильный кариес в детстве указывает на риск инфарктов и инсультов

В рамках нового исследования стало известно, что сильный кариес и воспаление десен в детстве можно связать с более высоким риском инфарктов, инсультов и ишемической болезни сердца.

Кариес может стать важным предупреждением

По словам ученых, упомянутые сердечно-сосудистые болезни были следствием атеросклероза — болезни сосудов, из-за которой в их стенках накапливается холестерин и образует бляшки, пишет International Journal of Cardiology.

Фактически речь идет о том, что качественная и ежедневная гигиена полости рта с самого детства позволит поддерживать хорошее состояние сердечно-сосудистой системы во взрослой жизни.

Хотя заболевания зубов и полости рта во взрослом возрасте уже связывали с более высоким риском болезней сердца, исследователи решили проверить, сохраняется ли такая связь на протяжении всей жизни человека.

Ученые обращают внимание на то, что у женщин с тяжелым течением кариеса в детстве риск болезней, связанных с атеросклерозом, был на 45% выше, чем у женщин со здоровыми зубами.

Что касается мужчин, то аналогичный показатель был на 32% выше.