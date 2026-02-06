Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ

Оперативна інформація станом на 16.00 06.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили дев’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка. Тривають три атаки.

На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Ямполя, Платонівки та Кривої Луки. Одне з трьох боєзіткнень досі триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників в бік Дробишевого, Ставків та Лиману. Продовжується одна спроба ворога покращити своє становище.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у бік населеного пункту Приліпка. Одне боєзіткнення триває.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню. Завдав двох авіаударів із застосуванням 7 КАБ.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Новий Донбас, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак.

На Олександрівському напрямку агресор тричі атакував у напрямках Іванівки та Злагоди. Активних боєзіткнень наразі немає. Ворог завдав авіаудару в районі Покровського.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 9 атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Святопетрівки, Прилук, Староукраїнки. Чотири боєзіткнення ще тривають. Ворог здійснив сім авіаударів, районах Самійлівки, Воскресенки, Гуляйпільського, Воздвижівки, Залізного, Кам’янки та Барвінівки.