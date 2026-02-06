Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України, сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. За сьогодні кількість ворожих атак складає 62.
Головні тези:
- ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ, утримуючи позиції на різних напрямках фронту.
- Українські воїни завдали значних втрат ворожим силам, які спробували просунутися вглиб території України.
Актуальна ситуація на фронті 6 лютого
Оперативна інформація станом на 16.00 06.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню. Завдав двох авіаударів із застосуванням 7 КАБ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у бік населеного пункту Приліпка. Одне боєзіткнення триває.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників в бік Дробишевого, Ставків та Лиману. Продовжується одна спроба ворога покращити своє становище.
На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Ямполя, Платонівки та Кривої Луки. Одне з трьох боєзіткнень досі триває.
На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили дев’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка. Тривають три атаки.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Новий Донбас, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак.
На Олександрівському напрямку агресор тричі атакував у напрямках Іванівки та Злагоди. Активних боєзіткнень наразі немає. Ворог завдав авіаудару в районі Покровського.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 9 атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Святопетрівки, Прилук, Староукраїнки. Чотири боєзіткнення ще тривають. Ворог здійснив сім авіаударів, районах Самійлівки, Воскресенки, Гуляйпільського, Воздвижівки, Залізного, Кам’янки та Барвінівки.
На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Приморського.
