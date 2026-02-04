ЗСУ вступили у 40 боєзіткнень з російськими окупантами від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ вступили у 40 боєзіткнень з російськими окупантами від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 40 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Українські війська вступили у 40 бойових зіткнень з російськими окупантами від початку доби.
  • На Північно-Слобожанському напрямку ворожі авіаудари та обстріли населених пунктів і позицій.
  • Російські загарбники атакували населені пункти на різних напрямках, а українські воїни відбили атаки та стримують натиск.

Актуальна ситуація на фронті 4 лютого

Оперативна інформація станом на 16:00 04.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав два авіаудари, скину п’ять авіабомб та здійснив 30 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Графське та Вовчанські Хутори.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки загарбників в бік населених пунктів Новоселівка, Ставки, Лиман.

  • На Слов’янському напрямку росіяни намагаються просунутися на позиції наших військ в районі Платонівки та у бік Рай-Олександрівки. Три боєзіткнення в даний час тривають.

  • На Краматорському напрямку противник здійснював одну наступальну дію в районі Васюківки.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик та Софіївка.

  • На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 16 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Молодецьке, Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 11 атак.

  • На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів, у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного. Одне боєзіткнення ще триває. Під ворожими авіаударами опинилися Зелене та Верхня Терса.

  • На Оріхівському напрямку противник здійснював одну наступальну дію в районі Степногірська. Ворог завдав авіаудару по Комишувасі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 130 атак армії РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ оголосив про нові успіхи українських військ
Генштаб ЗСУ
Що відомо про нові діпстрайки українських військ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 60 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?