ЗСУ вступили у 40 боєзіткнень з російськими окупантами від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 40 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Українські війська вступили у 40 бойових зіткнень з російськими окупантами від початку доби.
- На Північно-Слобожанському напрямку ворожі авіаудари та обстріли населених пунктів і позицій.
- Російські загарбники атакували населені пункти на різних напрямках, а українські воїни відбили атаки та стримують натиск.
Актуальна ситуація на фронті 4 лютого
Оперативна інформація станом на 16:00 04.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав два авіаудари, скину п’ять авіабомб та здійснив 30 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Графське та Вовчанські Хутори.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки загарбників в бік населених пунктів Новоселівка, Ставки, Лиман.
На Слов’янському напрямку росіяни намагаються просунутися на позиції наших військ в районі Платонівки та у бік Рай-Олександрівки. Три боєзіткнення в даний час тривають.
На Краматорському напрямку противник здійснював одну наступальну дію в районі Васюківки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик та Софіївка.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 16 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Молодецьке, Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 11 атак.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів, у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного. Одне боєзіткнення ще триває. Під ворожими авіаударами опинилися Зелене та Верхня Терса.
На Оріхівському напрямку противник здійснював одну наступальну дію в районі Степногірська. Ворог завдав авіаудару по Комишувасі.
