ЗСУ вступили у 40 боєзіткнень з російськими окупантами від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 04.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав два авіаудари, скину п’ять авіабомб та здійснив 30 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Графське та Вовчанські Хутори.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки загарбників в бік населених пунктів Новоселівка, Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку росіяни намагаються просунутися на позиції наших військ в районі Платонівки та у бік Рай-Олександрівки. Три боєзіткнення в даний час тривають.

На Краматорському напрямку противник здійснював одну наступальну дію в районі Васюківки.