ВСУ вступили в 40 боестолкновений с российскими оккупантами с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб и совершил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Графское и Волчанские Хутора.

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре атаки захватчиков в сторону населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Лиман.

На Славянском направлении россияне пытаются продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки и в сторону Рай-Александровки. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении противник совершал одно наступательное действие в районе Васюковки.