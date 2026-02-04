ВСУ вступили в 40 боестолкновений с российскими оккупантами с начала суток
С начала суток на фронте произошло 40 боевых столкновений.

  • С начала суток на фронте произошло 40 боевых столкновений между украинскими войсками и российскими захватчиками.
  • На различных направлениях враг осуществляет авиаудары, обстрелы населенных пунктов, а украинские воины успешно отражают атаки.

Актуальная ситуация на фронте 4 февраля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб и совершил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Графское и Волчанские Хутора.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре атаки захватчиков в сторону населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Лиман.

  • На Славянском направлении россияне пытаются продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки и в сторону Рай-Александровки. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

  • На Краматорском направлении противник совершал одно наступательное действие в районе Васюковки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык и Софиевка.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 16 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Молодецкое, Филиал. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 11 атак.

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отражали семь атак кафиров, в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Нового Запорожья, Железнодорожного. Одно боеприкосновение еще продолжается. Под вражескими авиаударами оказались Зеленое и Верхняя Терса.

  • На Ореховском направлении противник совершал одно наступательное действие в районе Степногорска. Враг нанес авиаудар по Камышевахе.

