ВСУ отразили более 130 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 31.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг предпринял одну попытку наступления, 48 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепка и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Волчанские Хутора. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новоплатоновки. Всего на данном направлении произошло шесть боеприкосновений, три из которых продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Ставков, Новосергеевки, Шейковки. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закотного. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.