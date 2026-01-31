ВСУ отразили более 130 атак армии РФ с начала суток

С начала суток на фронте произошло 135 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ отразили более 130 атак армии РФ на различных направлениях в Сумской, Харьковской, Запорожской областях.
- Актуальная ситуация на фронте на 31 января 2026: противник совершил артиллерийские обстрелы и попытки наступления, активно действует на различных участках фронта.
Актуальная ситуация на фронте 31 января
Оперативная информация по состоянию на 16:00 31.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг предпринял одну попытку наступления, 48 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепка и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Волчанские Хутора. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новоплатоновки. Всего на данном направлении произошло шесть боеприкосновений, три из которых продолжаются.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Ставков, Новосергеевки, Шейковки. Два боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закотного. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Константиновском направлении захватчики совершили 29 наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николаяполья, Степановки, Новопавловки, Софиевки. Три атаки до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 51 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров, Новопавловка, Беловское Ивановка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 47 атак.
На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз, в районе Вербового и в сторону Александрограда, Даниловки, Нового Запорожья. Авиаудару управляемыми авиабомбами потерпела Маломихайловка.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 18 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Варваровки, Железнодорожного, Святопетровки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Верхняя Терса. Шесть боеприкосновений еще продолжаются.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Плавнов и в сторону Лукьяновского.
