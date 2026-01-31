ВСУ отразили более 130 атак армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили более 130 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток на фронте произошло 135 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ отразили более 130 атак армии РФ на различных направлениях в Сумской, Харьковской, Запорожской областях.
  • Актуальная ситуация на фронте на 31 января 2026: противник совершил артиллерийские обстрелы и попытки наступления, активно действует на различных участках фронта.

Актуальная ситуация на фронте 31 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 31.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг предпринял одну попытку наступления, 48 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепка и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Волчанские Хутора. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

  • На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новоплатоновки. Всего на данном направлении произошло шесть боеприкосновений, три из которых продолжаются.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Ставков, Новосергеевки, Шейковки. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закотного. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 29 наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николаяполья, Степановки, Новопавловки, Софиевки. Три атаки до сих пор продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 51 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров, Новопавловка, Беловское Ивановка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 47 атак.

  • На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз, в районе Вербового и в сторону Александрограда, Даниловки, Нового Запорожья. Авиаудару управляемыми авиабомбами потерпела Маломихайловка.

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 18 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Варваровки, Железнодорожного, Святопетровки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Верхняя Терса. Шесть боеприкосновений еще продолжаются.

  • На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Плавнов и в сторону Лукьяновского.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили еще 880 оккупантов и 5 танков армии РФ
Генштаб ВСУ
танк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?