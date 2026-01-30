ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 по 30 января 2026 достигли около 1 238 710 человек, из них 1310 - ликвидированы за последние сутки.
Главные тезисы
- Украинская армия ликвидировала 1310 оккупантов РФ за последние сутки, общие потери российских войск достигли более 1 238 710 человек.
- Защитники Украины успешно уничтожили технику противника, включая танки, боевые машины и артиллерийские системы.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также на 30 января украинские защитники уничтожили:
танков — 11 614 (+1),
боевых бронированных машин — 23 969 (+4),
артиллерийских систем — 36 748 (+15),
РСЗО — 1631 (+2),
средств ПВО — 1289 (+1),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
беспилотники оперативно-тактического уровня — 119 234 (+555),
крылатых ракет — 4205 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
единиц автомобильной техники и автоцистерн — 76 319 (+129),
единиц специальной техники армии РФ — 4054 (+1).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-