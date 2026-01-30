ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов РФ в течение суток
ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 по 30 января 2026 достигли около 1 238 710 человек, из них 1310 - ликвидированы за последние сутки.

Главные тезисы

  • Украинская армия ликвидировала 1310 оккупантов РФ за последние сутки, общие потери российских войск достигли более 1 238 710 человек.
  • Защитники Украины успешно уничтожили технику противника, включая танки, боевые машины и артиллерийские системы.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также на 30 января украинские защитники уничтожили:

  • танков — 11 614 (+1),

  • боевых бронированных машин — 23 969 (+4),

  • артиллерийских систем — 36 748 (+15),

  • РСЗО — 1631 (+2),

  • средств ПВО — 1289 (+1),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • беспилотники оперативно-тактического уровня — 119 234 (+555),

  • крылатых ракет — 4205 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • единиц автомобильной техники и автоцистерн — 76 319 (+129),

  • единиц специальной техники армии РФ — 4054 (+1).

