Между ВСУ и армией РФ произошло почти 50 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг четырежды атаковал позиции наших защитников и произвел 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, два из которых из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Прилепка и в сторону Обуховки, Колодязного и Кутьковки.

На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре атаки захватчиков в направлениях Дробышева и Ставок. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Славянском направлении совершил одну атаку в районе Ямполя.