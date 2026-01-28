Между ВСУ и армией РФ произошло почти 50 боестолкновений с начала суток
Между ВСУ и армией РФ произошло почти 50 боестолкновений с начала суток

С начала суток на фронте произошло 46 боевых столкновений.

  • С начала суток произошло более 46 боестолкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Враг наносил артиллерийские обстрелы по разным районам населенных пунктов Украины.

Актуальная ситуация на фронте 28 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг четырежды атаковал позиции наших защитников и произвел 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, два из которых из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Прилепка и в сторону Обуховки, Колодязного и Кутьковки.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре атаки захватчиков в направлениях Дробышева и Ставок. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

  • На Славянском направлении совершил одну атаку в районе Ямполя.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили пять наступательных действий вблизи населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Софиевка и в сторону Новопавловки.

  • На Покровском направлении сегодня противник 15 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Родинское, Покровское, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Александровском направлении агрессор однажды атаковал в сторону Егоровки.

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак кафиров в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья. Три атаки до сих пор продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Терноватое, Железнодорожное, Верхняя Терса, Воздвижовка, Барвиновка, Долинка.

