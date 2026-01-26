Между ВСУ и армией РФ произошло почти 50 боестолкновений с начала суток

С начала суток на фронте произошло 48 боевых столкновений.
Главные тезисы
- На фронте произошло 48 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские воины успешно отразили многочисленные атаки и продолжают сопротивление.
- Противник осуществил авиаудары, обстрелы и наступательные действия на различных направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 26 января
Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес четыре авиаудара, сбросив девять авиабомб, также совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, одно из которых из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск и в сторону Лимана.
На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, в целом на данном направлении произошло два боестолкновения.
На Лиманском направлении украинские воины отражали три атаки захватчиков в направлениях Дробышева и Лимана. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.
На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Софиевка и сторону Степановки.
На Покровском направлении сегодня противник 19 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Родинское, Покровское, Котлино, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое и Гришино. Один бой продолжается.
На Александровском направлении агрессор однажды атаковал в сторону Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак кафиров в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Железнодорожное, Верхняя Терса, Великомихайловка, Волшебное, Копани, Воздвижовка.
На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в Степногорском районе. Авиаудары получили Юрковка и Таврическое.
