Между ВСУ и армией РФ произошло почти 50 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес четыре авиаудара, сбросив девять авиабомб, также совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, одно из которых из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск и в сторону Лимана.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, в целом на данном направлении произошло два боестолкновения.

На Лиманском направлении украинские воины отражали три атаки захватчиков в направлениях Дробышева и Лимана. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.