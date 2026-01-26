Между ВСУ и армией РФ произошло почти 50 боестолкновений с начала суток
Между ВСУ и армией РФ произошло почти 50 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток на фронте произошло 48 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • На фронте произошло 48 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские воины успешно отразили многочисленные атаки и продолжают сопротивление.
  • Противник осуществил авиаудары, обстрелы и наступательные действия на различных направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 26 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес четыре авиаудара, сбросив девять авиабомб, также совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, одно из которых из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск и в сторону Лимана.

  • На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, в целом на данном направлении произошло два боестолкновения.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали три атаки захватчиков в направлениях Дробышева и Лимана. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

  • На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Софиевка и сторону Степановки.

  • На Покровском направлении сегодня противник 19 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Родинское, Покровское, Котлино, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое и Гришино. Один бой продолжается.

  • На Александровском направлении агрессор однажды атаковал в сторону Нового Запорожья.

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак кафиров в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Железнодорожное, Верхняя Терса, Великомихайловка, Волшебное, Копани, Воздвижовка.

  • На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в Степногорском районе. Авиаудары получили Юрковка и Таврическое.

