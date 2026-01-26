ВСУ обезвредили еще 1020 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 26 января 2026 на войне против Украины составляют около 1 235 060 человек, из них 1 020 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- С общими боевыми потерями российских войск более 1,235 млн человек, Украинские Вооруженные силы обезвредили 1020 оккупантов РФ за минувшие сутки.
- Российская армия утратила значительное количество техники, включая танки, бронемашины, артиллерийские системы и самолеты в ходе войны с Украиной.
Новые потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Фейсбуке, передает Укринформ.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 608 (+3),
боевых бронированных машин — 23 951 (+1),
артиллерийских систем — 36 644 (+32),
РСЗО — 1 626 (+2),
средств ПВО — 1 286 (+0),
самолетов — 434 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 115 813 (+917),
крылатых ракет — 4 205 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 75 906 (+147),
специальной техники — 4051 (+1).
Данные уточняются.
