ВСУ обезвредили еще 1020 оккупантов РФ
Украина
ВСУ обезвредили еще 1020 оккупантов РФ

Генштаб ВСУ
потери
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 26 января 2026 на войне против Украины составляют около 1 235 060 человек, из них 1 020 человек - за минувшие сутки.

  • С общими боевыми потерями российских войск более 1,235 млн человек, Украинские Вооруженные силы обезвредили 1020 оккупантов РФ за минувшие сутки.
  • Российская армия утратила значительное количество техники, включая танки, бронемашины, артиллерийские системы и самолеты в ходе войны с Украиной.

Новые потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Фейсбуке, передает Укринформ.

Утраты армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 608 (+3),

  • боевых бронированных машин — 23 951 (+1),

  • артиллерийских систем — 36 644 (+32),

  • РСЗО — 1 626 (+2),

  • средств ПВО — 1 286 (+0),

  • самолетов — 434 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 115 813 (+917),

  • крылатых ракет — 4 205 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 75 906 (+147),

  • специальной техники — 4051 (+1).

Данные уточняются.

