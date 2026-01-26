ЗСУ знешкодили ще 1020 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 26 січня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 235 060 осіб, з них 1 020 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Збройні сили України зробили ще один суттєвий крок у стрімкому зменшенні російських військових сил у рамках війни проти України.
- Бойові втрати російської армії вже перевищують понад 1 235 000 осіб з початку війни.
- Серед втрат армії РФ виділяються втрати техніки, такі як танки, бронемашини, артилерійські системи та літаки.
Нові втрати армії РФ у війні проти України
Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Також російська армія втратила:
танків — 11 608 (+3),
бойових броньованих машин — 23 951 (+1),
артилерійських систем — 36 644 (+32),
РСЗВ — 1 626 (+2),
засобів ППО — 1 286 (+0),
літаків — 434 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 115 813 (+917),
крилатих ракет — 4 205 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 75 906 (+147),
спеціальної техніки — 4 051 (+1).
Дані уточнюються.
