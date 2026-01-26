ЗСУ знешкодили ще 1020 окупантів РФ
Україна
ЗСУ знешкодили ще 1020 окупантів РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 26 січня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 235 060 осіб, з них 1 020 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Збройні сили України зробили ще один суттєвий крок у стрімкому зменшенні російських військових сил у рамках війни проти України.
  • Бойові втрати російської армії вже перевищують понад 1 235 000 осіб з початку війни.
  • Серед втрат армії РФ виділяються втрати техніки, такі як танки, бронемашини, артилерійські системи та літаки.

Нові втрати армії РФ у війні проти України

Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 608 (+3),

  • бойових броньованих машин — 23 951 (+1),

  • артилерійських систем — 36 644 (+32),

  • РСЗВ — 1 626 (+2),

  • засобів ППО — 1 286 (+0),

  • літаків — 434 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 115 813 (+917),

  • крилатих ракет — 4 205 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 75 906 (+147),

  • спеціальної техніки — 4 051 (+1).

Дані уточнюються.

