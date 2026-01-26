Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 50 боєзіткнень від початку доби
Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 50 боєзіткнень від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 48 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • З початку доби на фронті відбулося 48 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
  • Противник намагався просунутися на різних напрямках, здійснивши авіаудари, обстріли та наступальні дії.
  • Українські воїни відбили численні атаки та продовжують стійку оборону.

Актуальна ситуація на фронті 26 січня

Оперативна інформація станом на 16:00 26.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав чотири авіаудари, скинувши дев’ять авіабомб, також здійснив 37 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, один з яких з реактивної системи залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік Лиману.

  • На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, загалом на даному напрямку відбулось два боєзіткнення.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три атаки загарбників у напрямках Дробишевого та Лиману. Два боєзіткнення на цей час тривають.

  • На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Степанівки.

  • На Покровському напрямку сьогодні противник 19 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке й Гришине. Один бій досі триває.

  • На Олександрівському напрямку агресор один раз атакував у бік Нового Запоріжжя.

  • На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Великомихайлівка, Чарівне, Копані, Воздвижівка.

  • На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнали Юрківка та Таврійське.

