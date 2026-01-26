Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 50 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 26.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав чотири авіаудари, скинувши дев’ять авіабомб, також здійснив 37 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, один з яких з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік Лиману.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, загалом на даному напрямку відбулось два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три атаки загарбників у напрямках Дробишевого та Лиману. Два боєзіткнення на цей час тривають.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.