ЗСУ відбили понад 60 атак окупантів РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 24.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинувши три керовані бомби та здійснив 51 обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення, ворог атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників — атакував у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки, два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали атаку противника у районі Званівки, бій ще триває.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили штурм у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.