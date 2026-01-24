ЗСУ відбили понад 60 атак окупантів РФ від початку доби
ЗСУ відбили понад 60 атак окупантів РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 61.

Головні тези:

  • ЗСУ відбили понад 60 атак російських окупантів з початку доби, включаючи авіаудари та обстріли.
  • Інформація про активні дії ворога надана Генеральним штабом ЗСУ на 24 січня о 16:00.
  • Бойові дії відбуваються на різних напрямках, включаючи Північно-Слобожанський, Курський, Південно-Слобожанський, Лиманський та інші.

Актуальна ситуація на фронті 24 січня

Оперативна інформація станом на 16:00 24.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинувши три керовані бомби та здійснив 51 обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення, ворог атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка. Одне боєзіткнення триває.

  • На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників — атакував у бік Піщаного.

  • На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки, два боєзіткнення досі тривають.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали атаку противника у районі Званівки, бій ще триває.

  • На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили штурм у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали вісім спроб ворога вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

  • На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка. У деяких локаціях боєзіткнення наразі тривають.

  • На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили три штурмові дії ворожих військ у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.

  • На Гуляйпільському напрямку агресор 12 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Гуляйполя, Мирного та у напрямку Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного. Під ворожими авіаударами опинилися Зірниця, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса.

  • На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника у районі Плавнів.

  • На Придніпровському напрямку загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення у районі Антонівського мосту.

