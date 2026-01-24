ЗСУ відбили понад 60 атак окупантів РФ від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 61.
Головні тези:
- ЗСУ відбили понад 60 атак російських окупантів з початку доби, включаючи авіаудари та обстріли.
- Інформація про активні дії ворога надана Генеральним штабом ЗСУ на 24 січня о 16:00.
- Бойові дії відбуваються на різних напрямках, включаючи Північно-Слобожанський, Курський, Південно-Слобожанський, Лиманський та інші.
Актуальна ситуація на фронті 24 січня
Оперативна інформація станом на 16:00 24.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинувши три керовані бомби та здійснив 51 обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення, ворог атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка. Одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників — атакував у бік Піщаного.
На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки, два боєзіткнення досі тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали атаку противника у районі Званівки, бій ще триває.
На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили штурм у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали вісім спроб ворога вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.
На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка. У деяких локаціях боєзіткнення наразі тривають.
На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили три штурмові дії ворожих військ у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.
На Гуляйпільському напрямку агресор 12 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Гуляйполя, Мирного та у напрямку Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного. Під ворожими авіаударами опинилися Зірниця, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника у районі Плавнів.
На Придніпровському напрямку загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення у районі Антонівського мосту.
