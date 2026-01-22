ЗСУ знищили майже 1100 окупантів і 53 артсистеми РФ протягом доби
ЗСУ знищили майже 1100 окупантів і 53 артсистеми РФ протягом доби

Станом на 22 січня втрати армії РФ за добу склали понад 1000 окупантів, майже 700 дронів та 53 артилерійські системи.

Головні тези:

  • ЗСУ знищили майже 1100 окупантів та 53 артсистеми РФ за останню добу.
  • У період з 24 лютого 2022 по 22 січня 2026 року військові втрати російської армії в Україні склали понад 1,2 мільйона осіб.
  • Зокрема, загублено понад 11 тисяч танків, майже 24 тисячі броньованих машин та понад 36 тисяч артилерійських систем.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 22 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу — близько 1 230 810 (+1 070) осіб.

  • танків — 11 596 (+9) од.

  • бойових броньованих машин — 23 943 (+5) од.

  • артилерійських систем — 36 516 (+53) од.

  • РСЗВ -1 623 (+2) од.

  • засобів ППО — 1 282 (+3) од.

  • літаків — 434 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 112 828 (+669) од.

  • крилатих ракет — 4 190 (+0) од.

  • кораблів / катерів — 28 од.

  • підводних човнів — 2 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 75 416 (+178) од.

  • спеціальної техніки — 4 049 (+0) од.

