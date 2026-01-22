ЗСУ знищили майже 1100 окупантів і 53 артсистеми РФ протягом доби

Станом на 22 січня втрати армії РФ за добу склали понад 1000 окупантів, майже 700 дронів та 53 артилерійські системи.
Головні тези:
- ЗСУ знищили майже 1100 окупантів та 53 артсистеми РФ за останню добу.
- У період з 24 лютого 2022 по 22 січня 2026 року військові втрати російської армії в Україні склали понад 1,2 мільйона осіб.
- Зокрема, загублено понад 11 тисяч танків, майже 24 тисячі броньованих машин та понад 36 тисяч артилерійських систем.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 22 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
особового складу — близько 1 230 810 (+1 070) осіб.
танків — 11 596 (+9) од.
бойових броньованих машин — 23 943 (+5) од.
артилерійських систем — 36 516 (+53) од.
РСЗВ -1 623 (+2) од.
засобів ППО — 1 282 (+3) од.
літаків — 434 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 112 828 (+669) од.
крилатих ракет — 4 190 (+0) од.
кораблів / катерів — 28 од.
підводних човнів — 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 75 416 (+178) од.
спеціальної техніки — 4 049 (+0) од.
