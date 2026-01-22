ВСУ уничтожили почти 1100 оккупантов и 53 артсистемы РФ в течение суток

По состоянию на 22 января потери армии РФ в сутки составили более 1000 окупантов, почти 700 дронов и 53 артиллерийские системы.
Главные тезисы
- Потери армии РФ в Украине за период войны превысили 1,2 миллиона человек.
- За последние сутки ВСУ уничтожили около 1100 оккупантов и 53 артсистемы РФ.
- Боевые потери противника включают в себя утерянные танки, бронированные машины, артиллерийские системы, РСЗО, средства ПВО, самолеты и другую технику.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года по 22 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
личного состава — около 1 230 810 (+1 070) человек.
танков — 11 596 (+9) ед.
боевых бронированных машин — 23 943 (+5) ед.
артиллерийских систем — 36 516 (+53) ед.
РСЗО -1 623 (+2) ед.
средств ПВО — 1282 (+3) ед.
самолетов — 434 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 828 (+669) ед.
крылатых ракет — 4 190 (+0) ед.
кораблей / катеров — 28 ед.
подводных лодок — 2 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 75 416 (+178) ед.
специальной техники — 4 049 (+0) ед.
