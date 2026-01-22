ВСУ уничтожили почти 1100 оккупантов и 53 артсистемы РФ в течение суток
ВСУ уничтожили почти 1100 оккупантов и 53 артсистемы РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
По состоянию на 22 января потери армии РФ в сутки составили более 1000 окупантов, почти 700 дронов и 53 артиллерийские системы.

Главные тезисы

  • Потери армии РФ в Украине за период войны превысили 1,2 миллиона человек.
  • За последние сутки ВСУ уничтожили около 1100 оккупантов и 53 артсистемы РФ.
  • Боевые потери противника включают в себя утерянные танки, бронированные машины, артиллерийские системы, РСЗО, средства ПВО, самолеты и другую технику.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Утраты армии РФ

Таким образом, с 24 февраля 2022 года по 22 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава — около 1 230 810 (+1 070) человек.

  • танков — 11 596 (+9) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 943 (+5) ед.

  • артиллерийских систем — 36 516 (+53) ед.

  • РСЗО -1 623 (+2) ед.

  • средств ПВО — 1282 (+3) ед.

  • самолетов — 434 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 828 (+669) ед.

  • крылатых ракет — 4 190 (+0) ед.

  • кораблей / катеров — 28 ед.

  • подводных лодок — 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 75 416 (+178) ед.

  • специальной техники — 4 049 (+0) ед.

