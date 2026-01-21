ВСУ отразили более 70 атак армии РФ с начала суток

С начала этих суток произошло 74 боевых столкновения.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 74 боевых столкновения между ВСУ и войсками РФ.
- Украинские войска успешно отразили более 70 атак в различных направлениях фронта.
Актуальная ситуация на фронте 21 января
Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть атак противника вблизи Двуречанского и в сторону Избицкого, Графского, Круглого. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Купянском направлении противник семь раз пытался прорвать оборону наших защитников — атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Крыловка, Богуславка. Три боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Ямполь и в сторону Лимана и Новосергеевки.
На Краматорском направлении украинские подразделения отразили штурм в районе Ступочек.
На Константиновском направлении враг совершил пять штурмовых действий в районе населенного пункта Плещеевка и в сторону Константиновки и Иванополья.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Сергеевки и Новоподгороднего. До сих пор продолжаются два боестолкновения.
В Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Злагода, Егоровка и в сторону Нового Запорожья. Силы обороны отразили три вражеских штурма. Авиаудар управляемыми авиабомбами потерпела Великомихайловка.
С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбивали 19 атак кафиров в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья и Варваровки. Авиаудары КАБы получили Верхняя Терса, Железнодорожное, Воздвижовка.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-