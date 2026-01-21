ВСУ отразили более 70 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть атак противника вблизи Двуречанского и в сторону Избицкого, Графского, Круглого. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник семь раз пытался прорвать оборону наших защитников — атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Крыловка, Богуславка. Три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Ямполь и в сторону Лимана и Новосергеевки.

На Краматорском направлении украинские подразделения отразили штурм в районе Ступочек.