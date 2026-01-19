Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 70 штурмов армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала враг нанес один авиационный удар, сбросив четыре КАБ и совершил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять атак противника вблизи Прилепки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Купянском направлении противник трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Степной Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак, в районах населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Колодец и Заречное.

На Краматорском направлении украинские подразделения отразили атаку оккупантов в сторону Привилегии.