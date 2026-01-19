Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 70 штурмов армии РФ
Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 70 штурмов армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала этих суток произошло 79 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ успешно отразили 79 нападений российской армии на различных направлениях.
  • Были зафиксированы попытки прорыва врага на Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском и других направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 19 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала враг нанес один авиационный удар, сбросив четыре КАБ и совершил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло девять атак противника вблизи Прилепки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

  • На Купянском направлении противник трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Степной Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка, два боестолкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак, в районах населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Колодец и Заречное.

  • На Краматорском направлении украинские подразделения отразили атаку оккупантов в сторону Привилегии.

  • На Константиновском направлении враг совершил десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и в сторону Филиала.

  • В Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское. Силы обороны отразили четыре вражеских штурма, еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудары управляемыми авиабомбами получили Подгавриловка и Великомихайловка.

  • С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбивали 16 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки.

