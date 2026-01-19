Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 70 штурмов армии РФ

С начала этих суток произошло 79 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ успешно отразили 79 нападений российской армии на различных направлениях.
- Были зафиксированы попытки прорыва врага на Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском и других направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 19 января
Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала враг нанес один авиационный удар, сбросив четыре КАБ и совершил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло девять атак противника вблизи Прилепки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
На Купянском направлении противник трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Степной Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка, два боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак, в районах населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Колодец и Заречное.
На Краматорском направлении украинские подразделения отразили атаку оккупантов в сторону Привилегии.
На Константиновском направлении враг совершил десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и в сторону Филиала.
В Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское. Силы обороны отразили четыре вражеских штурма, еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудары управляемыми авиабомбами получили Подгавриловка и Великомихайловка.
С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбивали 16 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки.
