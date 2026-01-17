Cитуация на фронте — ВСУ отразили более 60 атак армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Cитуация на фронте — ВСУ отразили более 60 атак армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 62.

Главные тезисы

  • Более 60 атак армии РФ были отражены Вооруженными силами Украины на разных направлениях фронта.
  • Активные боевые действия российских войск в большинстве населенных пунктов страны были зафиксированы на 17 января 2026 года.

Актуальная ситуация на фронте 17 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг задал два авиаудара, сбросив восемь управляемых авиабомб, совершил 42 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются, противник пытается идти вперед в районе Волчанских Хуторов и в сторону Круглого и Чугуновки.

  • На Купянском направлении враг четырежды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки. Один бой продолжается.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Лиман. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Константиновском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Иванополья, Ильиновки и Софиевки.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 19 атак.

  • На Александровском направлении украинские защитники отразили два штурмовых действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Вишневое, Согласие. Еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудару подверглась Диброва.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе и в сторону Варваровки и Зеленого. Пять из них сейчас продолжаются. Под вражескими авиаударами в очередной раз оказались Рождественское и Железнодорожное.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали еще 1150 оккупантов и 84 артсистемы РФ
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 140 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?