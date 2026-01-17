Cитуация на фронте — ВСУ отразили более 60 атак армии РФ

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 62.
Главные тезисы
- Более 60 атак армии РФ были отражены Вооруженными силами Украины на разных направлениях фронта.
- Активные боевые действия российских войск в большинстве населенных пунктов страны были зафиксированы на 17 января 2026 года.
Актуальная ситуация на фронте 17 января
Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг задал два авиаудара, сбросив восемь управляемых авиабомб, совершил 42 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются, противник пытается идти вперед в районе Волчанских Хуторов и в сторону Круглого и Чугуновки.
На Купянском направлении враг четырежды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки. Один бой продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Лиман. Два боестолкновения продолжаются.
На Константиновском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Иванополья, Ильиновки и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 19 атак.
На Александровском направлении украинские защитники отразили два штурмовых действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Вишневое, Согласие. Еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудару подверглась Диброва.
На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе и в сторону Варваровки и Зеленого. Пять из них сейчас продолжаются. Под вражескими авиаударами в очередной раз оказались Рождественское и Железнодорожное.
