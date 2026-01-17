Cитуация на фронте — ВСУ отразили более 60 атак армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг задал два авиаудара, сбросив восемь управляемых авиабомб, совершил 42 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются, противник пытается идти вперед в районе Волчанских Хуторов и в сторону Круглого и Чугуновки.

На Купянском направлении враг четырежды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки. Один бой продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Лиман. Два боестолкновения продолжаются.