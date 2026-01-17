Cитуація на фронті — ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 62.
Головні тези:
- Збройні сили України успішно відбили понад 60 атак армії РФ на різних напрямках фронту.
- Актуальна ситуація на фронті станом на 17 січня 2026 року свідчить про активні дії російських військ у більшості населених пунктів країни.
Актуальна ситуація на фронті 17 січня
Оперативна інформація станом на 16:00 17.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог задав два авіаудари, скинувши вісім керованих авіабомб, здійснив 42 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак, чотири боєзіткнення досі тривають, противник намагається йти вперед в районі Вовчанських Хуторів та в бік Круглого й Чугунівки.
На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в бік Петропавлівки. Один бій триває.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман. Два боєзіткнення тривають.
На Костянтинівському напрямку противник сім разів атакував поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та у бік Іванопілля, Іллінівки й Софіївки.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 19 атак.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбили дві штурмові дії ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Вишневе, Злагода. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару зазнала Діброва.
На Гуляйпільському напрямку відбулось 15 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Варварівки й Зеленого. П’ять з них зараз тривають. Під ворожими авіаударами вчергове опинилися Різдвянка та Залізничне.
