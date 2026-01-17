Cитуація на фронті — ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 17.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог задав два авіаудари, скинувши вісім керованих авіабомб, здійснив 42 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак, чотири боєзіткнення досі тривають, противник намагається йти вперед в районі Вовчанських Хуторів та в бік Круглого й Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в бік Петропавлівки. Один бій триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман. Два боєзіткнення тривають.