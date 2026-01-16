Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 16.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення. Ворог задав три авіаудари, скинувши три керовані авіабомби, здійснив 81 обстріл, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще п’ять боєзіткнень тривають, противник намагається йти вперед у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.

На Куп’янському напрямку ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районах Нововодяного та Колодязів.

На Слов’янському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися до позиції наших військ у районі Дронівки.