Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боєзіткнень від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 98.
Головні тези:
- З початку доби між ЗСУ та армією РФ відбулося 98 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
- Російські війська здійснили авіаудари, обстріли та атаки в районах населених пунктів на Північно–Слобожанському, Курському, Південно–Слобожанському та інших напрямках.
- Сили оборони України відбили численні напади ворожих військ і намагаються стримати натиск інвазії на різних ділянках фронту.
Актуальна ситуація на фронті 16 січня
Оперативна інформація станом на 16:00 16.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення. Ворог задав три авіаудари, скинувши три керовані авіабомби, здійснив 81 обстріл, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще п’ять боєзіткнень тривають, противник намагається йти вперед у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.
На Куп’янському напрямку ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в бік Петропавлівки.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районах Нововодяного та Колодязів.
На Слов’янському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися до позиції наших військ у районі Дронівки.
На Краматорському напрямку противник один раз намагався вклинитися в нашу оборону у бік Міньківки.
На Костянтинівському напрямку противник 15 разів атакував поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 38 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 36 атак.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське. Одне боєзіткнення триває.
На Гуляйпільському напрямку відбулось 21 боєзіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки. Сім з них зараз тривають.
На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ та Приморське, наразі один бій триває.
