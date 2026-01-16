Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боєзіткнень від початку доби
Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боєзіткнень від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 98.

Головні тези:

  • З початку доби між ЗСУ та армією РФ відбулося 98 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
  • Російські війська здійснили авіаудари, обстріли та атаки в районах населених пунктів на Північно–Слобожанському, Курському, Південно–Слобожанському та інших напрямках.
  • Сили оборони України відбили численні напади ворожих військ і намагаються стримати натиск інвазії на різних ділянках фронту.

Актуальна ситуація на фронті 16 січня

Оперативна інформація станом на 16:00 16.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення. Ворог задав три авіаудари, скинувши три керовані авіабомби, здійснив 81 обстріл, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще п’ять боєзіткнень тривають, противник намагається йти вперед у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.

  • На Куп’янському напрямку ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в бік Петропавлівки.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районах Нововодяного та Колодязів.

  • На Слов’янському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися до позиції наших військ у районі Дронівки.

  • На Краматорському напрямку противник один раз намагався вклинитися в нашу оборону у бік Міньківки.

  • На Костянтинівському напрямку противник 15 разів атакував поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Одне боєзіткнення триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 38 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 36 атак.

  • На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське. Одне боєзіткнення триває.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулось 21 боєзіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки. Сім з них зараз тривають.

  • На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ та Приморське, наразі один бій триває.

