Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 98.

Главные тезисы

  • На фронте между ВСУ и армией РФ зафиксировано 98 боестолкновений с начала суток.
  • Российские войска совершили авиаудары, обстрелы и атаки в районах населенных пунктов на разных направлениях.
  • Силы обороны Украины сдерживают давление инвазии и отражают нападения вражеских войск.

Актуальная ситуация на фронте 16 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения. Враг задал три авиаудара, сбросив три управляемых авиабомба, совершил 81 обстрел, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три вражеских атаки, еще пять боеприкосновений продолжаются, противник пытается идти вперед в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарне, Дегтярное и в сторону Круглого.

  • В Купянском направлении враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев в районах Нововодяного и Колодцев.

  • На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться к позиции наших войск в районе Дроновки.

  • На Краматорском направлении противник однажды пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Миньковки.

  • На Константиновском направлении противник 15 раз атаковал вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 38 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 36 атак.

  • На Александровском направлении украинские защитники отразили четыре штурмовых действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Алексеевка, Степное и Красногорское. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 21 боестолкновение в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зеленое и в сторону Варваровки. Семь из них сейчас продолжаются.

  • На Ореховском направлении враг трижды пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степногорск и Приморское, пока один бой продолжается.

Дата публикации
ВСУ отразили 65 штурмов армии РФ на Покровском направлении в течение суток
Дата публикации
ВСУ отразили 33 атаки армии РФ на Гуляйпольском направлении в течение суток
Дата публикации
ВСУ отразили 80 штурмов армии РФ с начала суток
