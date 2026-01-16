Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения. Враг задал три авиаудара, сбросив три управляемых авиабомба, совершил 81 обстрел, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три вражеских атаки, еще пять боеприкосновений продолжаются, противник пытается идти вперед в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарне, Дегтярное и в сторону Круглого.

В Купянском направлении враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев в районах Нововодяного и Колодцев.

На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться к позиции наших войск в районе Дроновки.