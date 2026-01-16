Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 98.
Главные тезисы
- На фронте между ВСУ и армией РФ зафиксировано 98 боестолкновений с начала суток.
- Российские войска совершили авиаудары, обстрелы и атаки в районах населенных пунктов на разных направлениях.
- Силы обороны Украины сдерживают давление инвазии и отражают нападения вражеских войск.
Актуальная ситуация на фронте 16 января
Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения. Враг задал три авиаудара, сбросив три управляемых авиабомба, совершил 81 обстрел, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три вражеских атаки, еще пять боеприкосновений продолжаются, противник пытается идти вперед в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарне, Дегтярное и в сторону Круглого.
В Купянском направлении враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев в районах Нововодяного и Колодцев.
На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться к позиции наших войск в районе Дроновки.
На Краматорском направлении противник однажды пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Миньковки.
На Константиновском направлении противник 15 раз атаковал вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 38 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 36 атак.
На Александровском направлении украинские защитники отразили четыре штурмовых действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Алексеевка, Степное и Красногорское. Одно боестолкновение продолжается.
На Гуляйпольском направлении произошло 21 боестолкновение в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зеленое и в сторону Варваровки. Семь из них сейчас продолжаются.
На Ореховском направлении враг трижды пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степногорск и Приморское, пока один бой продолжается.
