ЗСУ ліквідували ще 1150 окупантів і 84 артсистеми РФ
ЗСУ ліквідували ще 1150 окупантів і 84 артсистеми РФ

Read in English

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 15 січня 2026 року, становлять близько 1 223 090 осіб, з них 1150 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати російських військ від початку вторгнення в Україну становлять близько 1 223 090 осіб, з них 1150 осіб - за останню добу.
  • Армія РФ втратила значну кількість техніки, включаючи танки, бронемашини, артилерію, РСЗВ, літаки та інше обладнання.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 557 (+7),

  • бойових броньованих машин 23 904 (+2),

  • артилерійських систем — 36 182 (+84),

  • РСЗВ — 1 611 (+8),

  • засобів ППО — 1 277 (+2),

  • літаків — 434 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 107 357 (+929),

  • крилатих ракет — 4 163 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 74 306 (+187),

  • спеціальної техніки — 4 042 (+0).

Дані уточнюються.

