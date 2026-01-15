ЗСУ ліквідували ще 1150 окупантів і 84 артсистеми РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 15 січня 2026 року, становлять близько 1 223 090 осіб, з них 1150 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати російських військ від початку вторгнення в Україну становлять близько 1 223 090 осіб, з них 1150 осіб - за останню добу.
- Армія РФ втратила значну кількість техніки, включаючи танки, бронемашини, артилерію, РСЗВ, літаки та інше обладнання.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 557 (+7),
бойових броньованих машин 23 904 (+2),
артилерійських систем — 36 182 (+84),
РСЗВ — 1 611 (+8),
засобів ППО — 1 277 (+2),
літаків — 434 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 107 357 (+929),
крилатих ракет — 4 163 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 74 306 (+187),
спеціальної техніки — 4 042 (+0).
Дані уточнюються.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-