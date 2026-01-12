ЗСУ знищили ще 1060 окупантів та 21 артсистему РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 12 січня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 220 000 осіб, з них 1 060 - за минулу добу.
Головні тези:
- За період з 24 лютого 2022 року по 12 січня 2026 року ЗСУ знищили ще 1060 окупантів у війні проти України.
- Відповідно до даних Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати російських військ становлять близько 1 220 000 осіб.
- Загальні втрати армії РФ містять пошкоджену артилерійську техніку, танки, літаки, кораблі та іншу військову техніку.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 541 (+0),
бойових броньованих машин — 23 892 (+7),
артилерійських систем — 35 973 (+21),
РСЗВ — 1 598 (+0),
засобів ППО — 1 270 (+1),
літаків — 434 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 104 421 (+353),
крилатих ракет — 4 155 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 73 742 (+98),
спеціальної техніки — 4 042 (+3).
Дані уточнюються.
