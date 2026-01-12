ВСУ уничтожили еще 1060 оккупантов и 21 артсистему РФ
ВСУ уничтожили еще 1060 оккупантов и 21 артсистему РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 12 января 2026 на войне против Украины составляют около 1 220 000 человек, из них 1 060 - за минувшие сутки.

  • Общие боевые потери российских войск на войне против Украины составляют около 1 220 000 человек, из них 1 060 - только за минувшие сутки.
  • Украинские Вооруженные силы уничтожили еще 1060 оккупантов на протяжении периода с 24 февраля 2022 по 12 января 2026.
  • Армия РФ понесла серьезные потери в виде поврежденной артиллерийской техники, танков, самолетов, кораблей и другой военной техники.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 541 (+0),

  • боевых бронированных машин — 23 892 (+7),

  • артиллерийских систем — 35 973 (+21),

  • РСЗО — 1 598 (+0),

  • средств ПВО — 1 270 (+1),

  • самолетов — 434 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 104 421 (+353),

  • крылатых ракет — 4 155 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 73 742 (+98),

  • специальной техники — 4 042 (+3).

Данные уточняются.

