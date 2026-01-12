ВСУ уничтожили еще 1060 оккупантов и 21 артсистему РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 12 января 2026 на войне против Украины составляют около 1 220 000 человек, из них 1 060 - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск на войне против Украины составляют около 1 220 000 человек, из них 1 060 - только за минувшие сутки.
- Украинские Вооруженные силы уничтожили еще 1060 оккупантов на протяжении периода с 24 февраля 2022 по 12 января 2026.
- Армия РФ понесла серьезные потери в виде поврежденной артиллерийской техники, танков, самолетов, кораблей и другой военной техники.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 541 (+0),
боевых бронированных машин — 23 892 (+7),
артиллерийских систем — 35 973 (+21),
РСЗО — 1 598 (+0),
средств ПВО — 1 270 (+1),
самолетов — 434 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 104 421 (+353),
крылатых ракет — 4 155 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 73 742 (+98),
специальной техники — 4 042 (+3).
Данные уточняются.
