Між ЗСУ та армією РФ відбулося 50 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 14.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Слов’янському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Федорівки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося одне боєзіткнення. Ворог атакував у районі населеного пункту Зарічне.

На Куп’янському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників у напрямку Петропавлівки, отримав відсіч.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось сім атак ворога у районі Вовчанська та у напрямках населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле. Наразі три боєзіткнення тривають.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші воїни відбили одну атаку російських загарбників, противник здійснив 64 обстріли, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони зупинили десять ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки й Торського.

На Покровському напрямку російські війська 16 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине. Наші захисники вже відбили 13 атак, три боєзіткнення наразі триває.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя. Гаврилівка зазнала ворожого авіаудару.

На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили шість атак ворожих підрозділів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівка ще два боєзіткнення досі тривають.