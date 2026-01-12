Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 80 боєзіткнень від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 78.
Головні тези:
- З початку доби між ЗСУ та армією РФ відбулися майже 80 боєзіткнень.
- Сили оборони України відбивали ворожі атаки на різних напрямках, у тому числі в Круглому, Тернові, Ставках тощо.
- На фронті намагалася просунутися російська армія у різних районах, в результаті чого триває кілька бойових дій.
Актуальна ситуація на фронті 12 січня
Оперативна інформація станом на 16:00 12.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 61 обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню. З початку доби ворог наступальних дій не проводив.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка та у районі населеного пункту Приліпка. На даний час одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку противник намагався наступати у бік Петропавлівки та Курилівки.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районі населеного пункту Новоселівка та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве, одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Свято-Покровського.
На Костянтинівському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Софіївки. Боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Никанорівка, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Кучерів Яр. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 17 атак.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районі населеного пункту Злагода та у бік Нового Запоріжжя, одне боєзіткнення триває.
На Гуляйпільському напрямку відбулось 24 боєзіткнення в районах населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки. В деяких локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнали Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке.
