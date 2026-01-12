Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 80 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 12.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 61 обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню. З початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка та у районі населеного пункту Приліпка. На даний час одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати у бік Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районі населеного пункту Новоселівка та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Свято-Покровського.