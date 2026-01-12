Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 80 боєзіткнень від початку доби
Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 80 боєзіткнень від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 78.

Головні тези:

  • З початку доби між ЗСУ та армією РФ відбулися майже 80 боєзіткнень.
  • Сили оборони України відбивали ворожі атаки на різних напрямках, у тому числі в Круглому, Тернові, Ставках тощо.
  • На фронті намагалася просунутися російська армія у різних районах, в результаті чого триває кілька бойових дій.

Актуальна ситуація на фронті 12 січня

Оперативна інформація станом на 16:00 12.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 61 обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню. З початку доби ворог наступальних дій не проводив.

  • На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка та у районі населеного пункту Приліпка. На даний час одне боєзіткнення триває.

  • На Куп’янському напрямку противник намагався наступати у бік Петропавлівки та Курилівки.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районі населеного пункту Новоселівка та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве, одне боєзіткнення триває.

  • На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Свято-Покровського.

  • На Костянтинівському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Софіївки. Боєзіткнення тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Никанорівка, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Кучерів Яр. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 17 атак.

  • На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районі населеного пункту Злагода та у бік Нового Запоріжжя, одне боєзіткнення триває.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулось 24 боєзіткнення в районах населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки. В деяких локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнали Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке.

