Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник произвел 61 обстрел, в том числе два — из реактивных систем залпового огня. С начала суток враг наступательных действий не производил.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских атаки в сторону населенных пунктов Кругле, Терновая, Обуховка и в районе населенного пункта Прилепка. В настоящее время одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник пытался наступать в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районе населенного пункта Новоселовка и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево, одно боеприкосновение продолжается.

В Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Свято-Покровского.