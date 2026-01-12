Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боестолкновений с начала суток
Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 78.

Главные тезисы

  • На фронте было фиксировано 78 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ с начала суток.
  • Силы обороны Украины отражают вражеские атаки на разных направлениях, в том числе в Круглом, Терново, Ставках и др.
  • Российская армия пыталась наступить в различных районах, что привело к нескольким боевым действиям.

Актуальная ситуация на фронте 12 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник произвел 61 обстрел, в том числе два — из реактивных систем залпового огня. С начала суток враг наступательных действий не производил.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских атаки в сторону населенных пунктов Кругле, Терновая, Обуховка и в районе населенного пункта Прилепка. В настоящее время одно боестолкновение продолжается.

  • На Купянском направлении противник пытался наступать в сторону Петропавловки и Куриловки.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районе населенного пункта Новоселовка и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево, одно боеприкосновение продолжается.

  • В Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Свято-Покровского.

  • На Константиновском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Софиевки. Боестолкновения продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 21 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Никаноровка, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенного пункта Кучеров Яр. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 17 атак.

  • На Александровском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районе населенного пункта Согласие и в сторону Нового Запорожья, одно боестолкновение продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 24 боестолкновения в районах населенного пункта Гуляйполе и в сторону Аленоконстантиновки и Варваровки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Авиаудар КАБы получили Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое.

