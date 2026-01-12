Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боестолкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 78.
Главные тезисы
Актуальная ситуация на фронте 12 января
Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник произвел 61 обстрел, в том числе два — из реактивных систем залпового огня. С начала суток враг наступательных действий не производил.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских атаки в сторону населенных пунктов Кругле, Терновая, Обуховка и в районе населенного пункта Прилепка. В настоящее время одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении противник пытался наступать в сторону Петропавловки и Куриловки.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районе населенного пункта Новоселовка и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево, одно боеприкосновение продолжается.
В Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Свято-Покровского.
На Константиновском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Софиевки. Боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 21 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Никаноровка, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенного пункта Кучеров Яр. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 17 атак.
На Александровском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районе населенного пункта Согласие и в сторону Нового Запорожья, одно боестолкновение продолжается.
На Гуляйпольском направлении произошло 24 боестолкновения в районах населенного пункта Гуляйполе и в сторону Аленоконстантиновки и Варваровки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Авиаудар КАБы получили Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое.
