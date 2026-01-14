Между ВСУ и армией РФ произошло 50 боестолкновений с начала суток
Между ВСУ и армией РФ произошло 50 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток на фронте зафиксировано 50 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Главные тезисы

  • С начала суток зафиксировано 50 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками.
  • Украинские защитники успешно отразили многочисленные атаки врага, держа рубежи обороны.
  • Российские захватчики пытались продвинуться в разных направлениях, но столкнулись с сопротивлением украинских военных.

Актуальная ситуация на фронте 14 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 14.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отразили одну атаку российских захватчиков, противник совершил 64 обстрела, из которых три — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло семь атак врага в районе Волчанска и в направлениях населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое. В настоящее время три боестолкновения продолжаются.

  • На Купянском направлении враг однажды наступал на позиции наших защитников в направлении Петропавловки, получил отпор.

  • На Лиманском направлении сегодня произошло одно боестолкновение. Враг атаковал в районе населенного пункта Заречное.

  • На Славянском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Федоровки.

  • Силы обороны остановили десять вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка и в сторону Софиевки и Торского.

  • На Покровском направлении российские войска 16 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино. Наши защитники уже отбили 13 атак, три боестолкновения продолжаются.

  • На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Январь, Согласие и в сторону Ивановки и Нового Запорожья. Гавриловка подверглась вражескому авиаудару.

  • На Гуляйпольском направлении наши воины отразили шесть атак вражеских подразделений в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровка еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Ореховском направлении в настоящее время продолжается одно боеприкосновение в районе Приморского. Враг нанес авиаудары по Рождественовке и Железнодорожному.

