Между ВСУ и армией РФ произошло 50 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 14.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Лиманском направлении сегодня произошло одно боестолкновение. Враг атаковал в районе населенного пункта Заречное.

На Купянском направлении враг однажды наступал на позиции наших защитников в направлении Петропавловки, получил отпор.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь атак врага в районе Волчанска и в направлениях населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое. В настоящее время три боестолкновения продолжаются.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отразили одну атаку российских захватчиков, противник совершил 64 обстрела, из которых три — из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны остановили десять вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка и в сторону Софиевки и Торского.

На Покровском направлении российские войска 16 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино. Наши защитники уже отбили 13 атак, три боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Январь, Согласие и в сторону Ивановки и Нового Запорожья. Гавриловка подверглась вражескому авиаудару.

На Гуляйпольском направлении наши воины отразили шесть атак вражеских подразделений в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровка еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.