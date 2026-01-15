ВСУ ликвидировали еще 1150 оккупантов и 84 артсистемы РФ
ВСУ ликвидировали еще 1150 оккупантов и 84 артсистемы РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 15 января 2026 года, составляют около 1223090 человек, из них 1150 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери российских войск в ходе вторжения в Украину составляют около 1 223 090 человек, с ежедневными потерями, включая оккупантов и артсистемы.
  • Армия РФ несет значительные потери по технике, включая танки, бронемашины, артиллерию, РСЗО, авиацию и другое оборудование.
  • Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, актуальные потери российских войск включают уничтоженные танки, бронемашины, артиллерийские системы и другие виды военной техники.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Потери РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 557 (+7),

  • боевых бронированных машин 23 904 (+2),

  • артиллерийских систем — 36 182 (+84),

  • РСЗО — 1 611 (+8),

  • средств ПВО — 1 277 (+2),

  • самолетов — 434 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 107 357 (+929),

  • крылатых ракет — 4 163 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 74 306 (+187),

  • специальной техники — 4042 (+0).

Данные уточняются.

