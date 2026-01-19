Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 70 штурмів армії РФ

З початку цієї доби відбулося 79 бойових зіткнень.
Головні тези:
- З початку доби ЗСУ відбили 79 бойових зіткнень з російською армією.
- Були зафіксовані спроби прориву противника на Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 19 січня
Оперативна інформація станом на 16:00 19.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши чотири КАБ та здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулось дев’ять атак противника поблизу Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького, досі тривають чотири боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку противник тричі намагався прорвати оборону наших захисників в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка, два боєзіткнення продовжуються.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак, у районах населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.
На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили атаку окупантів у бік Привілля.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки та Новопавлівки.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії.
На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське. Сили оборони відбили чотири ворожих штурми, ще одне боєзіткнення триває. Авіаударів керованих авіабомбами зазнали Підгаврилівка та Великомихайлівка.
З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали 16 атак окупантів, в районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки.
