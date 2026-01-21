ЗСУ відбили понад 70 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 21.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог здійснив 42 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість атак противника поблизу Дворічанського та у бік Ізбицького, Графського, Круглого. Досі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник сім разів намагався прорвати оборону наших захисників — атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Крилівка, Богуславка. Три боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак, у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Лиману й Новосергіївки.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили штурм у районі Ступочок.