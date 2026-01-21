ЗСУ відбили понад 70 атак армії РФ від початку доби

З початку цієї доби відбулося 74 бойові зіткнення.
Головні тези:
- З початку доби відбулося 74 бойові зіткнення між ЗСУ та військами РФ.
- Різні напрямки фронту були піддані атакам, в тому числі північний, південний, куп'янський, лиманський, краматорський, костянтинівський, покровський, олександрівський та гуляйпільський.
- Українські війська відбили атаки противника та тримають оборонні позиції у різних районах, зокрема біля населених пунктів та на фронтовій лінії.
Актуальна ситуація на фронті 21 січня
Оперативна інформація станом на 16:00 21.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог здійснив 42 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість атак противника поблизу Дворічанського та у бік Ізбицького, Графського, Круглого. Досі триває одне боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку противник сім разів намагався прорвати оборону наших захисників — атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Крилівка, Богуславка. Три боєзіткнення продовжуються.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак, у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Лиману й Новосергіївки.
На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили штурм у районі Ступочок.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій у районі населеного пункту Плещіївка і у бік Костянтинівки та Іванопілля.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Сергіївки й Новопідгороднього. Досі тривають два боєзіткнення.
На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Нового Запоріжжя. Сили оборони відбили три ворожих штурми. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Великомихайлівка.
З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали 19 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Варварівки. Авіаударів КАБами зазнали Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка.
