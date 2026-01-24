ВСУ отразили более 60 атак оккупантов РФ с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 61.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно отражают наступление российских оккупантов.
- Боевые столкновения происходят на разных направлениях: Северо-Слобожанское, Курское, Южно-Слобожанское, Лиманское и другие.
Актуальная ситуация на фронте 24 января
Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросив три управляемых бомбы и совершил 51 обстрел, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боевых столкновения, враг атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Круглая и Чугуновка. Одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников — атаковал в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны отражали атаку противника в районе Звановки, бой продолжается.
На Краматорском направлении украинские подразделения отразили штурм в районе населенного пункта Орехово-Василовка.
На Константиновском направлении наши защитники отражали восемь попыток врага вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и Новопавловка.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 27 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Гришино, Ивановка. В некоторых локациях боестолкновения продолжаются.
На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили три штурмовых действия вражеских войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Согласие.
На Гуляйпольском направлении агрессор 12 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Гуляйполя, Мирного и Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого, Варваровки, Железнодорожного. Под вражескими авиаударами оказались Зирница, Любицкое, Воздвижовка, Железнодорожное, Верхняя Терса.
На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку противника в районе Плавнов.
На Приднепровском направлении захватчики однажды безрезультатно пытались улучшить свое положение в районе Антоновского моста.
