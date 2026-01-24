ВСУ отразили более 60 атак оккупантов РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили более 60 атак оккупантов РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 61.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно отражают наступление российских оккупантов.
  • Боевые столкновения происходят на разных направлениях: Северо-Слобожанское, Курское, Южно-Слобожанское, Лиманское и другие.

Актуальная ситуация на фронте 24 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросив три управляемых бомбы и совершил 51 обстрел, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боевых столкновения, враг атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Круглая и Чугуновка. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников — атаковал в сторону Песчаного.

  • На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Славянском направлении Силы обороны отражали атаку противника в районе Звановки, бой продолжается.

  • На Краматорском направлении украинские подразделения отразили штурм в районе населенного пункта Орехово-Василовка.

  • На Константиновском направлении наши защитники отражали восемь попыток врага вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и Новопавловка.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 27 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Гришино, Ивановка. В некоторых локациях боестолкновения продолжаются.

  • На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили три штурмовых действия вражеских войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Согласие.

  • На Гуляйпольском направлении агрессор 12 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Гуляйполя, Мирного и Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого, Варваровки, Железнодорожного. Под вражескими авиаударами оказались Зирница, Любицкое, Воздвижовка, Железнодорожное, Верхняя Терса.

  • На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку противника в районе Плавнов.

  • На Приднепровском направлении захватчики однажды безрезультатно пытались улучшить свое положение в районе Антоновского моста.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили почти 1100 оккупантов и 53 артсистемы РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте обостряется — ВСУ отразили более 120 атак армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали 75 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?