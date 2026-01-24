ВСУ отразили более 60 атак оккупантов РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросив три управляемых бомбы и совершил 51 обстрел, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боевых столкновения, враг атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Круглая и Чугуновка. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников — атаковал в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отражали атаку противника в районе Звановки, бой продолжается.

На Краматорском направлении украинские подразделения отразили штурм в районе населенного пункта Орехово-Василовка.