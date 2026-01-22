Ситуация на фронте обостряется — ВСУ отразили более 120 атак армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло три вражеских атаки. Кроме того, враг нанес двух авиаударов, сбросив две управляемые бомбы и произведя 34 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, одна из которых — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.

В Купянском направлении украинские воины отбивают атаку врага в районе населенного пункта Синьковка.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодец, Заречное и Ямполевка, два боеприкосновения до сих пор продолжается.

В Славянском направлении с начала суток противник дважды атаковал вблизи населенного пункта Свято-Покровское.

На Краматорском направлении сегодня произошло семь штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Часов Яр и в сторону Маркового.