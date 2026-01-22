Ситуация на фронте обостряется — ВСУ отразили более 120 атак армии РФ
Ситуация на фронте обостряется — ВСУ отразили более 120 атак армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 123.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины успешно отражают атаки российских войск, сдерживая наступление оккупантов.
  • В течение дня произошло 123 боевых столкновения, в ходе которых ВСУ отразили более 120 атак врага по всей линии фронта.

Актуальная ситуация на фронте 22 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло три вражеских атаки. Кроме того, враг нанес двух авиаударов, сбросив две управляемые бомбы и произведя 34 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, одна из которых — из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.

  • В Купянском направлении украинские воины отбивают атаку врага в районе населенного пункта Синьковка.

  • На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодец, Заречное и Ямполевка, два боеприкосновения до сих пор продолжается.

  • В Славянском направлении с начала суток противник дважды атаковал вблизи населенного пункта Свято-Покровское.

  • На Краматорском направлении сегодня произошло семь штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Часов Яр и в сторону Маркового.

  • На Константиновском направлении наши защитники отразили 15 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка, еще три боестолкновения продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 56 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Дорожное, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях боестолкновения продолжаются.

  • На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили восемь штурмовых действий вражеских войск в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Вербовое, Степное, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки.

  • На Гуляйпольском направлении агрессор 20 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья.

  • На Ореховском направлении наши защитники отражают атаку противника в районе Плавны.

  • На Приднепровском направлении оккупант предпринял одну неудачную попытку продвижения.

