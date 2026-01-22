Ситуація на фронті загострюється — ЗСУ відбили понад 120 атак армії РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 22.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося три ворожих атаки. Крім того, ворог завдав двох авіаударів, скинувши дві керовані бомби та здійснив 34 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають атаку ворога у районі населеного пункту Синьківка.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне та Ямполівка, два боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник двічі атакував поблизу населеного пункту Свято-Покровське.

На Краматорському напрямку сьогодні відбулось сім штурмових дій ворога в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.