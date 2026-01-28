ВСУ уничтожили почти 700 оккупантов и 22 артсистемы РФ в течение суток
ВСУ уничтожили почти 700 оккупантов и 22 артсистемы РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 по 28 января 2026 достигли около 1 236 570 человек, из них 690 - ликвидированы за последние сутки.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским войскам, ликвидируя около 700 оккупантов и 22 артсистемы РФ за последние сутки.
  • Общие боевые потери российских войск достигли более 1 236 570 человек с начала военных действий.
  • Украинские защитники успешно уничтожили значительное количество военной техники и техники армии РФ, включая танки, артиллерийские системы, самолеты и другие виды оборудования.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также по состоянию на 28 января украинские защитники уже уничтожили:

  • танков — 11 609 (+0),

  • боевых бронированных машин — 23 958 (+4),

  • 36 713 (+22) артиллерийских систем,

  • реактивных систем залпового огня — 1629 (+1) ,

  • средств противовоздушной обороны — 1286 (+0),

  • самолетов — 434 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 117724 (+1012),

  • крылатых ракет — 4205 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 76102 (+77) единицы,

  • специальной техники армии РФ — 4053 (+2) единицы.

