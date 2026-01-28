ЗСУ знищили майже 700 окупантів і 22 артсистеми РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 28 січня 2026-го сягнули близько 1 236 570 осіб, з них 690 – ліквідовані за останню добу.
Головні тези:
- Збройні сили України знищили близько 700 окупантів та 22 артсистеми Російської Федерації під час війни.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також станом на 28 січня українські захисники знищили вже:
танків — 11 609 (+0),
бойових броньованих машин — 23 958 (+4),
36 713 (+22) артилерійських систем,
реактивних систем залпового вогню — 1629 (+1) ,
засобів протиповітряної оборони — 1286 (+0),
літаків — 434 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 117724 (+1012),
крилатих ракет — 4205 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки й автоцистерн — 76102 (+77) одиниці,
спеціальної техніки армії РФ — 4053 (+2) одиниці.
