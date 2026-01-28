ЗСУ знищили майже 700 окупантів і 22 артсистеми РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили майже 700 окупантів і 22 артсистеми РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 28 січня 2026-го сягнули близько 1 236 570 осіб, з них 690 – ліквідовані за останню добу.

Головні тези:

  • Збройні сили України знищили близько 700 окупантів та 22 артсистеми Російської Федерації під час війни.
  • Загальні бойові втрати російських військ становлять понад 1 236 570 осіб, з них 690 – ліквідовані за останню добу.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також станом на 28 січня українські захисники знищили вже:

  • танків — 11 609 (+0),

  • бойових броньованих машин — 23 958 (+4),

  • 36 713 (+22) артилерійських систем,

  • реактивних систем залпового вогню — 1629 (+1) ,

  • засобів протиповітряної оборони — 1286 (+0),

  • літаків — 434 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 117724 (+1012),

  • крилатих ракет — 4205 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки й автоцистерн — 76102 (+77) одиниці,

  • спеціальної техніки армії РФ — 4053 (+2) одиниці.

