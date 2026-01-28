Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 50 боєзіткнень від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 46 бойових зіткнень.
Головні тези:
- За останню добу між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 50 бойових зіткнень.
- Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по різних районах населених пунктів України.
- На деяких напрямках ворог атакував позиції українських захисників та здійснив обстріли населених пунктів.
Актуальна ситуація на фронті 28 січня
Оперативна інформація станом на 16:00 28.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог чотири рази атакував позиції наших захисників та здійснив 33 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, два з яких з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Обухівки, Колодязного й Кутьківки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки загарбників у напрямках Дробишевого та Ставок. Одне боєзіткнення на цей час триває.
На Слов’янському напрямку здійснив одну атаку в районі Ямполя.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки.
На Покровському напрямку сьогодні противник 15 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне. Два боєзіткнення досі тривають.
На Олександрівському напрямку агресор один раз атакував у бік Єгорівки.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля. Три атаки досі тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-