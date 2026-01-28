Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 50 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 28.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог чотири рази атакував позиції наших захисників та здійснив 33 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, два з яких з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Обухівки, Колодязного й Кутьківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки загарбників у напрямках Дробишевого та Ставок. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Слов’янському напрямку здійснив одну атаку в районі Ямполя.