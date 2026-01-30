ЗСУ ліквідували 1310 окупантів РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 30 січня 2026-го сягнули близько 1 238 710 осіб, з них 1310 – ліквідовані за останню добу.
Головні тези:
- Протягом однієї доби ЗСУ ліквідували 1310 окупантів РФ, загальні бойові втрати російських військ становлять понад 1 238 710 осіб.
- Українські оборонці знищили значну кількість техніки противника, включаючи танки, бойові машини, артилерійські системи та інше.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також станом на 30 січня українські оборонці знищили:
танків — 11 614 (+1),
бойових броньованих машин — 23 969 (+4),
артилерійських систем — 36 748 (+15),
РСЗВ — 1631 (+2),
засобів ППО — 1289 (+1),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
безпілотники оперативно-тактичного рівня — 119 234 (+555),
крилатих ракет — 4205 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
одиниць автомобільної техніки й автоцистерн — 76 319 (+129),
одиниць спеціальної техніки армії РФ — 4054 (+1).
