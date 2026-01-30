ЗСУ ліквідували 1310 окупантів РФ протягом доби
ЗСУ ліквідували 1310 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 30 січня 2026-го сягнули близько 1 238 710 осіб, з них 1310 – ліквідовані за останню добу.

Головні тези:

  • Протягом однієї доби ЗСУ ліквідували 1310 окупантів РФ, загальні бойові втрати російських військ становлять понад 1 238 710 осіб.
  • Українські оборонці знищили значну кількість техніки противника, включаючи танки, бойові машини, артилерійські системи та інше.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також станом на 30 січня українські оборонці знищили:

  • танків — 11 614 (+1),

  • бойових броньованих машин — 23 969 (+4),

  • артилерійських систем — 36 748 (+15),

  • РСЗВ — 1631 (+2),

  • засобів ППО — 1289 (+1),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 119 234 (+555),

  • крилатих ракет — 4205 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • одиниць автомобільної техніки й автоцистерн — 76 319 (+129),

  • одиниць спеціальної техніки армії РФ — 4054 (+1).

