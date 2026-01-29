Ситуація на фронті — 180 боєзіткнень відбулося між ЗСУ та армією РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 29.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив сім спроб наступу, 37 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Тихе та у бік населених пунктів Тернова, Графське, Вовчанські Хутори, Григорівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового. Загалом на даному напрямку відбулося десять боєзіткнень, п’ять з яких наразі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак загарбників у районах населених пунктів Дробишеве, Степи, Греківка та у бік Дружелюбівки, Ставків.

На Слов’янському напрямку росіяни два рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного. Одне боєзіткнення на цей час триває.