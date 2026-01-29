Ситуация на фронте — 180 боестолкновений произошло между ВСУ и армией РФ
Ситуация на фронте — 180 боестолкновений произошло между ВСУ и армией РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток на фронте произошло 180 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло 180 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Враг предпринял агрессивные действия, включая наступления, обстрелы и авиационные удары.

Актуальная ситуация на фронте 29 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг предпринял семь попыток наступления, 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое и в сторону населенных пунктов Терново, Графское, Волчанские Хутора, Григоровка, Колодезное.

  • В Купянском направлении враг пытается наступать в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Купянска, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового. Всего на данном направлении произошло десять боестолкновений, пять из которых продолжаются.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили девять атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Степи, Грековка и в сторону Дружелюбовки, Ставков.

  • На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 15 наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки. Одна атака продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 77 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Ровно, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Гришино, Новоподгородное, Муравка, Ивановка, Филиал. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 65 атак.

  • На Александровском направлении агрессор атаковал 19 раз, в районе Вербового и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Алексеевки, Даниловки, Нового Запорожья. Авиаудар управляемыми авиабомбами потерпела Гавриловка.

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 25 атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Радостного, Варваровки, Зеленого, Прилук, Железнодорожного, Елена Константиновки, Святопетровки, Староукраинки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Верхняя Терса. Девять боестолкновений еще продолжаются.

  • В Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в сторону Лукьяновского и Павловки.

  • На Приднепровском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

