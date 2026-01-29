Ситуация на фронте — 180 боестолкновений произошло между ВСУ и армией РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг предпринял семь попыток наступления, 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое и в сторону населенных пунктов Терново, Графское, Волчанские Хутора, Григоровка, Колодезное.

В Купянском направлении враг пытается наступать в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Купянска, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового. Всего на данном направлении произошло десять боестолкновений, пять из которых продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Степи, Грековка и в сторону Дружелюбовки, Ставков.

На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.