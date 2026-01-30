ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг произвел 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Волчанск. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосинового. В целом на данном направлении произошло четыре боестолкновения, два из которых продолжаются.

В Лиманском направлении украинские воины отражали четыре атаки захватчиков в районе Заречного и в сторону Дружелюбовки, Дробышевого. Две атаки продолжаются.

На Славянском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного и в районе Дроновки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.