ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток

С начала суток на фронте произошло 66 боевых столкновений.
Главные тезисы
- На фронте произошло 66 боевых столкновений с начала суток, свидетельствующих о напряженной ситуации в регионе.
- Украинские войска успешно отражают нападения российских войск на нескольких направлениях, включая Курский, Южно-Слобожанский, Купянский, Лиманский и другие.
- Обстрелы населенных пунктов и позиций украинских подразделений проводятся в разных направлениях армией РФ, но силы обороны сдерживают давление и отбивают атаки.
Актуальная ситуация на фронте 30 января
Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг произвел 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Волчанск. Два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосинового. В целом на данном направлении произошло четыре боестолкновения, два из которых продолжаются.
В Лиманском направлении украинские воины отражали четыре атаки захватчиков в районе Заречного и в сторону Дружелюбовки, Дробышевого. Две атаки продолжаются.
На Славянском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного и в районе Дроновки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
На Константиновском направлении захватчики совершили 11 наступательных действий вблизи населенных пунктов Щербиновка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки и Новопавловки. Две атаки до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские окупанты предприняли 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Ивановки и Родинского. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 23 атаки.
На Александровском направлении агрессор атаковал четыре раза, в районах Рыбного, Согласия и в сторону Александрограда.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья и Леноконстантиновки. Одно боеприкосновение еще продолжается.
На Ореховском направлении враг однажды атаковал позиции наших защитников в Степногорском районе.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку.
