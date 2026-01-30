ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 30.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 54 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанськ. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового. Загалом на даному напрямку відбулося чотири боєзіткнення, два з яких наразі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки загарбників в районі Зарічного та у бік Дружелюбівки, Дробишевого. Дві атаки ще тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни три рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного та в районі Дронівки. Одне боєзіткнення на цей час триває.