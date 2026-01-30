ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби
Україна
ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень.

  • Збройні сили України успішно відбивають напади російських військ на різних напрямках фронту.
  • Загалом на фронті зафіксовано 66 бойових зіткнень, що свідчить про напружену ситуацію в регіоні.

Актуальна ситуація на фронті 30 січня

Оперативна інформація станом на 16:00 30.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 54 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанськ. Два боєзіткнення тривають.

  • На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового. Загалом на даному напрямку відбулося чотири боєзіткнення, два з яких наразі тривають.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки загарбників в районі Зарічного та у бік Дружелюбівки, Дробишевого. Дві атаки ще тривають.

  • На Слов’янському напрямку росіяни три рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного та в районі Дронівки. Одне боєзіткнення на цей час триває.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 наступальних дій поблизу населених пунктів Щербинівка, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки. Дві атаки досі тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Родинського. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки.

  • На Олександрівському напрямку агресор атакував чотири рази, у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда.

  • На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Оленокостянтинівки. Одне боєзіткнення ще триває.

  • На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Степногірська.

  • На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку.

