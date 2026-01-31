ЗСУ відбили понад 130 атак армії РФ від початку доби
ЗСУ відбили понад 130 атак армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 135 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Збройні сили України відбили понад 130 атак армії Російської Федерації зранку до 16:00 31.01.2026 року.
  • Противник здійснив артилерійські обстріли та спроби наступу на різних напрямках, у тому числі у Сумській, Харківській та Запорізькій областях.

Актуальна ситуація на фронті 31 січня

Оперативна інформація станом на 16:00 31.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну спробу наступу, 48 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Вовчанські Хутори. Чотири боєзіткнення на цей час тривають.

  • На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Новоплатонівки. Загалом на даному напрямку відбулося шість боєзіткнень, три з яких наразі тривають.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Ставків, Новосергіївки, Шийківки. Два боєзіткнення тривають.

  • На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного. Два боєзіткнення на цей час тривають.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 29 наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки. Три атаки досі тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 51 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Новопавлівка, Іванівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 47 атак.

  • На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів, у районі Вербового та у бік Олександрограда, Данилівки, Нового Запоріжжя. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Маломихайлівка.

  • На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 18 атак окупантів, у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Варварівки, Залізничного, Святопетрівки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Верхня Терса. Шість боєзіткнень ще тривають.

  • На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Плавнів та у бік Лук’янівського.

