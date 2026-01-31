ЗСУ відбили понад 130 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 31.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну спробу наступу, 48 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Вовчанські Хутори. Чотири боєзіткнення на цей час тривають.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Новоплатонівки. Загалом на даному напрямку відбулося шість боєзіткнень, три з яких наразі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Ставків, Новосергіївки, Шийківки. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного. Два боєзіткнення на цей час тривають.