ЗСУ відбили понад 130 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 135 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Збройні сили України відбили понад 130 атак армії Російської Федерації зранку до 16:00 31.01.2026 року.
- Противник здійснив артилерійські обстріли та спроби наступу на різних напрямках, у тому числі у Сумській, Харківській та Запорізькій областях.
Актуальна ситуація на фронті 31 січня
Оперативна інформація станом на 16:00 31.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну спробу наступу, 48 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Вовчанські Хутори. Чотири боєзіткнення на цей час тривають.
На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Новоплатонівки. Загалом на даному напрямку відбулося шість боєзіткнень, три з яких наразі тривають.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Ставків, Новосергіївки, Шийківки. Два боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного. Два боєзіткнення на цей час тривають.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 29 наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки. Три атаки досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 51 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Новопавлівка, Іванівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 47 атак.
На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів, у районі Вербового та у бік Олександрограда, Данилівки, Нового Запоріжжя. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Маломихайлівка.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 18 атак окупантів, у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Варварівки, Залізничного, Святопетрівки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Верхня Терса. Шість боєзіткнень ще тривають.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Плавнів та у бік Лук’янівського.
