Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 16.00 06.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг произвел 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе одно из реактивной системы залпового огня. Нанес двух авиаударов с применением 7 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенного пункта Прилипко. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки захватчиков в сторону Дробышева, Ставков и Лимана. Продолжается одна попытка врага улучшить свое положение.

На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя, Платоновки и Кривой Луки. Одно из трех боеприкосновений до сих пор продолжается.