Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодняшний день количество вражеских атак составляет 62.
Главные тезисы
- ВСУ успешно отразили более 60 штурмов армии РФ, нанеся значительные потери врагу.
- На различных направлениях фронта ведется активное сопротивление захватчикам, которые продолжают атаковать позиции украинских воинов.
Актуальная ситуация на фронте 6 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 06.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг произвел 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе одно из реактивной системы залпового огня. Нанес двух авиаударов с применением 7 КАБ.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенного пункта Прилипко. Одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки захватчиков в сторону Дробышева, Ставков и Лимана. Продолжается одна попытка врага улучшить свое положение.
На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя, Платоновки и Кривой Луки. Одно из трех боеприкосновений до сих пор продолжается.
На Константиновском направлении оккупанты совершили девять наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка. Продолжаются три атаки.
На Покровском направлении с начала суток российские кафиры предприняли 31 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Свободное, Уют, Новый Донбасс, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 28 атак.
На Александровском направлении агрессор трижды атаковал в направлениях Ивановки и Согласия. Активных боестолкновений пока нет. Враг нанес авиаудару в районе Покровского.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 9 атак кафиров, в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Святопетровки, Прилук, Староукраинки. Четыре боестолкновения еще продолжаются. Враг совершил семь авиаударов, районах Самойловки, Воскресенко, Гуляйпольского, Воздвижовки, Железного, Каменки и Барвиновки.
На Ореховском направлении враг однажды атаковал позиции наших защитников в районе Приморского.
