ВСУ отразили почти 60 атак армии РФ на 11 направлениях фронта

Главные тезисы
- С начала суток на фронте произошло 56 боевых столкновений.
- Вооруженные Силы Украины активно отражают атаки армии РФ на 11 направлениях фронта.
- Подразделения ВСУ успешно отразили попытки врага наступить в различных районах, включая Купянск, Закотное, Константиновку.
Актуальная ситуация на фронте 5 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.02.2026 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг предпринял одну попытку наступления, 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Купянска, боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и в сторону Ставков, Дибровы. Одно боеприкосновение в это время продолжается.
На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного.
На Константиновском направлении захватчики совершили 12 наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки. Три атаки до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 21 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону Новоподгородного, Новопавловки, Нового Донбасса. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 15 атак.
На Александровском направлении агрессор атаковал дважды в районе Согласия и в сторону Александрограда. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается. Авиаудару управляемыми авиабомбами испытали Зеленая Долина, Левадное, Орлы.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Прилук. Одно боеприкосновение еще продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Барвиновка, Рождество, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Железнодорожное, Волшебное, Горькое, Копани, Воздвижовка.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку.
