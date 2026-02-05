ВСУ отразили почти 60 атак армии РФ на 11 направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.02.2026 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг предпринял одну попытку наступления, 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Купянска, боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и в сторону Ставков, Дибровы. Одно боеприкосновение в это время продолжается.

На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного.